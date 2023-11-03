LA Clippers'ın yeni yıldızı James Harden kendisinin bir "sistem oyuncusu" değil, "başlı başına bir sistem" olduğunu söyledi.



Clippers oyuncusu olarak çıktığı ilk basın toplantısında Harden, eski takımı Philadelphia 76ers'ın kendisini sürekli "dizginlediğini" ve yönetimin kendisini istemediğini belirtti:



"Takımı daha iyi hale getirmek için 26 milyon doları geri çevirdim. Gerçekten etkili olan, topun çoğunlukla elimde olduğu oyun stilimi değiştirdim ve kazanmamız adına hangi fedakarlığı yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Ama bunlar değil, başka şeyler konuşuldu.



Brooklyn'den ayrılıp kariyerimi Sixers'ta tamamlayacağımı düşünürken, yönetimin başka planları vardı. Beni istemediler. İnsanlar bu konuda kendilerince bir sürü fikir ortaya atıyor olsa da, bunların hiçbiri doğru değil."



"BANA İNANACAK KİŞİLER LAZIM"



Harden, "dizginlendiği" düşüncesinin, kullandığı şut miktarıyla ilgili olmadığını da sözlerine ekledi:



"Ben oyunu düşünerek oynayan ve sahada başkaları için imkanlar yaratan bir oyuncuyum. 'Koç, şunu gördüm, sen ne düşünüyorsun?' gibi sorularla elimden geldiğince sesimi duyurabilmek isterim. Bana güvenen, bana inanan ve beni anlayan insanlara ihtiyacım var.



Ben sistem oyuncusu değilim, sistemin ta kendisiyim...



Yani tek istediğim şey benimle bu diyaloğu kurabilecek, beni anlayabilecek, çözüm üretebilecek ve maçlar sırasında ayarlamalar yapabilecek birileri olması. Derdim çıkıp 34 sayı atmak değil. Onu zaten yaptım."



Harden'ın Clippers'la ilk maçını önümüzdeki Pazartesi oynaması bekleniyor.



