Hakan Çalhanoğlu manşetlerde: "Maçın kaderini değiştiren lider"

İtalya'nın ünlü gazetelerinden Corriere dello Sport, Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu manşetine taşıdı.

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayısında Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa yer ayırarak övgülerde bulundu. Gazete, milli futbolcuyu 'Maçların kaderini değiştiren isim, Inter'in oyun aklı ve lideri' olarak tanımladı.

İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina'yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti. Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

"HİÇ BU KADAR FORMDA OLMAMIŞTI"

Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda. 'Hiç bu kadar formda olmamıştı' başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.

Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter'e galibiyeti getirdiğini yazdı. Gazete, bu golü "maçın dengelerini bozan yıldırım etkisi" olarak nitelendirdi. Haberde ayrıca; Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.  




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
