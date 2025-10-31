Hakan Çalhanoğlu manşetlerde: 'Maçın kaderini değiştiren lider'

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bugünkü sayısında Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'na tam sayfa yer ayırarak övgülerde bulundu. Gazete, milli futbolcuyu 'Maçların kaderini değiştiren isim, Inter'in oyun aklı ve lideri' olarak tanımladı.İtalya Serie A'nın 9'uncu haftasında Inter sahasında Fiorentina'yı 3-0 ile geçerek zirve takibine devam etmişti. Mavi-siyahlı ekipte, attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.Bu sezon, Inter formasıyla çıktığı 10 maçta; 6 gol, 2 asistlik performans sergileyen milli futbolcu, Lautaro Martinez ile takımın en skorer ismi konumunda.başlığıyla yayımlanan analizde, yıldız oyuncunun hem oyun kurma hem de skor katkısı açısından kariyerinin zirvesinde olduğu ifade edildi.Corriere dello Sport, Fiorentina maçında Hakan'ın uzaktan attığı golle karşılaşmanın kaderini değiştirdiğini ve Inter'e galibiyeti getirdiğini yazdı. Gazete, bu golüolarak nitelendirdi. Haberde ayrıca; Türk futbolcunun liderlik duruşu, karakteri ve takım üzerindeki etkisi ön plana çıkarıldı.