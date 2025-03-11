Sporting forması giyen Viktor Gyökeres'ten transfer için önemli bir hamle geldi.



SERBEST KALMA MADDESİ DÜŞTÜ



A Bola'da yer alan habere göre, Sporting ile sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan İsveçli golcü, bu maddeyi düşürmek için kulüple görüştü ve anlaşma sağladı.



Sporting'in yaz aylarında 26 yaşındaki futbolcu için 70-75 milyon euro seviyelerindeki transfer tekliflerini değerlendirmeye alacağı kaydedildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Adı özellikle Manchester United, Chelsea ve Arsenal ile anılan Gyökeres, bu sezon 40 maçta süre buldu ve 39 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



