05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Green'in hedefi, 10. kez savunma beşine seçilmek

Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, kariyerinde yeni bir kilometre taşına ulaşma hedefinde.

calendar 05 Kasım 2025 15:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Green'in hedefi, 10. kez savunma beşine seçilmek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, kariyerinde yeni bir kilometre taşına ulaşma hedefinde.

The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan Green, bu sezon kendisini motive eden yeni hedefini açıkladı: NBA tarihindeki 10 kez All-Defensive Team seçilen efsaneler arasına girmek.

Şu ana kadar lig tarihinde yalnızca beş oyuncu bu başarıya ulaşabildi: Tim Duncan, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Scottie Pippen ve Kareem Abdul-Jabbar.


Green hâlihazırda dokuz kez All-Defensive Team onuruna sahip. Bir kez daha seçilmesi durumunda bu efsanevi listeye adını yazdıracak.

"Böyle bir listeyi görünce insanın içindeki 'neden' hemen ortaya çıkıyor. Tüm gücünü o hedefe vermek istiyorsun. O listedeki isimlere bakıp 'ben de orada olabilirim' diyorsun. Bu seni tamamen içine çekiyor, seni yönlendiriyor."

"Herkes kariyerine bir onay mührü eklemek ister,. Benim için de bu çok özel bir mühür olurdu. Saginaw'dan gelen bir çocuk olarak bir gün o listeye adımı yazdırmak… Bu benim için dev bir hedef."

35 yaşındaki Green, bu sezon 8,9 sayı, 6,1 ribaund ve 6,1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Dört kez NBA şampiyonluğu bulunan yıldız, kariyerinin son döneminde hâlâ savunma azmiyle ligde fark yaratmaya devam ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.