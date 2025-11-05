Golden State Warriors'ın tecrübeli yıldızı Draymond Green, kariyerinde yeni bir kilometre taşına ulaşma hedefinde.The Athletic'ten Sam Amick'e konuşan Green, bu sezon kendisini motive eden yeni hedefini açıkladı: NBA tarihindeki 10 kez All-Defensive Team seçilen efsaneler arasına girmek.Şu ana kadar lig tarihinde yalnızca beş oyuncu bu başarıya ulaşabildi: Tim Duncan, Kevin Garnett, Kobe Bryant, Scottie Pippen ve Kareem Abdul-Jabbar.Green hâlihazırda dokuz kez All-Defensive Team onuruna sahip. Bir kez daha seçilmesi durumunda bu efsanevi listeye adını yazdıracak.35 yaşındaki Green, bu sezon 8,9 sayı, 6,1 ribaund ve 6,1 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Dört kez NBA şampiyonluğu bulunan yıldız, kariyerinin son döneminde hâlâ savunma azmiyle ligde fark yaratmaya devam ediyor.