Göztepe'den sağ bek atağı: Uzodimma

Göztetepe'de yönetim, 2019'dan bu yana Türkiye'de oynayan ve Kayseri ile kontratı sona eren Anthony Uzodimma için girişimlere başladı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Göztepe'den sağ bek atağı: Uzodimma
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29 Haziran 2024 17:28
Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfer harekatını sürdürüyor.

Dış transferde orta alanda forma giyen Isaac Solet'e imzayı attıran sarı-kırmızılılar, savunmanın sağına da takviye yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda yurtdışında ve Türkiye'de arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Kayserispor'un sağ beki Anthony Uzodimma'yı gündemine aldı.

MALİYET ARAŞTIRMASINA BAŞLANDI

Anadolu ekibiyle sözleşmesi sona eren Nijeryalı savunmacının menajeri ile bağlantıya geçen kurmaylar, maliyet araştırmasına başladı.

2019'DAN BERİ TÜRKİYE'DE

2019 yılından bu yana Türkiye'de olan, Giresun ve Karagümrük'te de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Uzodimma'nın güncel piyasa değeri 550 bin Euro olarak dikkat çekiyor.

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