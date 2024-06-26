Göztepe'den orta sahaya takviye

Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
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Göztepe'den orta sahaya takviye
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26 Haziran 2024 22:45
Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, geçen hafta anlaşmaya vardığı Orta Afrikalı orta saha oyuncusu Isaac Solet'i resmen kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bulgaristan'ın Slavia Sofya takımında forma giyen 23 yaşındaki Solet'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet ve kulübü Slavia Sofia ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Son olarak Slavia Sofia forması giyen Isaac Solet, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Dünya Kupası Elemeleri'nde toplam 4 maça maça çıktı. Isaac Solet'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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