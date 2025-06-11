Göztepe'de Djalma Silva ile yollar ayrılabilir!

Süper Lig'de geçen sezon sakatlık kabuslarıyla boğuşan Göztepe'de 26'ncı haftada oynanan Samsunspor maçında sol diz ön çapraz bağları kopan sol kanat Djalma Silva ile yol ayrımına gelindiği belirtildi.Geride kalan sezonu kapatan ve ameliyat olan Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda da en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Yönetimin ise yeni kadro yapılandırması kapsamında sahalara dönmesi gecikecek yabancı futbolcularla kontenjandan dolayı yola devam etmek istemediği vurgulandı.Süper Lig'de 2003 ya da altı doğumlu futbolcularla birlikte 14 yabancı bulundurma hakkına sahip olacak Göztepe'nin Djalma'nın durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun erken dönememesi durumunda vedalaşacağı açıklandı. Aynı sorunu orta saha oyuncusu Isaac Solet'te de yaşayan kurmaylar, Slovenya kampına kadar iki futbolcunun geleceğini netleştirecek. Isaac Solet de 13'üncü haftada deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında çapraz bağlarından sakatlanmış ve ameliyat edilmişti.