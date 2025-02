Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Paul George, bireysel performansına odaklanmak için podcast'ini durdurma kararı aldı.



Ancak bu hamle, takımının mağlubiyet serisini sonlandırmaya yetmedi. 76ers, Çarşamba gecesi New York Knicks'e 110-105 yenilerek üst üste dokuzuncu mağlubiyetini aldı.



George ise bireysel anlamda çıkışa geçti. 25 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oynayan yıldız, 24 Ocak'tan bu yana ilk kez 20 sayı barajını aştı. Maç sonrası ESPN'e konuşan George, "Podcast P with Paul George" programını neden durdurduğunu açıklarken, önceliğinin tamamen takım olduğunu vurguladı.



"Sağlık açısından zor bir dönemden geçiyorum. Vücudumu en iyi duruma getirmek ve tamamen buraya, takımı toparlamaya odaklanmak istedim. Tamamen bu takım için buradayım. Önümüzdeki maçları tek tek değerlendirerek, sezonun geri kalanında ne yapabileceğimize bakmalıyız."



George, yaz döneminde Philadelphia ile dört yıl, 212 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attıktan sonra podcast'ini bırakmayı düşündüğünü belirtti.



"Yeni bir şehre adapte olma sürecindeyim. Philadelphia'ya alışmaya çalışıyorum ve artık bir adım geri çekilme zamanı geldiğini hissettim."



Sezonun kalanında Philadelphia için işler hiç de kolay görünmüyor. 76ers, sakatlıklarla boğuşurken son galibiyetini 4 Şubat'ta aldı. Çarşamba gecesi Knicks karşısında 19 sayılık farkı kapatıp öne geçmeyi başarsalar da Jalen Brunson'ın liderliğinde New York galibiyete ulaştı.



Takımın en büyük yıldızı Joel Embiid, sol dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçırdı ve şu an tedavi süreci için doktorlarla görüşüyor. George 19 maç kaçırırken, Tyrese Maxey de parmak sakatlığı da dahil birçok sağlık sorunuyla mücadele ediyor.



Tüm bu zorluklara rağmen 76ers, Doğu Konferansı'nda 20-38 derecesiyle Chicago Bulls'un 2,5 galibiyet gerisinde bulunuyor ve hâlâ play-in şansı var.



Philadelphia, kötü gidişatı sonlandırmak için Cumartesi günü Golden State Warriors ile karşılaşacak.