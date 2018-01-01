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George Hill, Milwaukee'ye geri dönecek

Philadelphia 76ers'ın serbest bıraktığı guard George Hill'in Milwaukee Bucks ile ikinci kez sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın serbest bıraktığı guard George Hill'in Milwaukee Bucks ile ikinci kez sözleşme imzalamayı planladığı bildirildi.

Hill daha önce 2018-20 arasında Bucks ile bir buçuk sezon geçirmiş ve 106 maçın ikisi dışında hepsinde benchten gelmişti. Hill, NBA'de 2019-20 sezonunda üçlük çizgisi gerisinden, kariyerinin en iyisi olan %46'lık bir isabet oranı yakalamıştı.

76ers, 35 yaşındaki oyuncuyu geçtiğimiz sezon Oklahoma City Thunder'dan üç takımlı bir sezon ortası takasında almış, ancak Hill, takımla sözleşmesi 2021-22 sezonu için tam olarak garanti altına alınmadan önce serbest bırakılmıştı.


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