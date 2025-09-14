Gençlerbirliği, Ricardo Velho'yu duyurdu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli kaleci Ricardo Velho'nun bonservisini bir sezonluğuna kiraladı.
Başkent ekibinin açıklamasına göre, transferin son gününde Portekizli 27 yaşındaki kaleci Mario Ricardo da Silva Velho ile sözleşme imzalandı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur da katıldı.
Açıklamada, "Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattığımız kalecimiz Mario Ricardo da Silva Velho resmi sözleşmeye imza attı." denildi.
Gençlerbirliği, Portekizli kaleci Ricardo Velho'yu kadrosuna kattı.
