Gaziantep FK'den Tayyip Talha Sanuç hamlesi!

Gaziantep FK, savunma hattına takviye için Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç ile ilgileniyor.



Kırmızı-siyahlı kulüp, transfer için Beşiktaş'tan kiralık ayrılığa onay aldı.



Gaziantep FK Teknik direktörü Burak Yılmaz'ın da transferi çok istediği belirtilirken, oyuncu tarafıyla yapılan görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



GAZİANTEP FK'NIN ALTERNATİFİ



Anlaşmada herhangi bir pürüz çıkmasının sürpriz olacağı ifade edilirken, transferin bozulması ihtimaline karşı Gaziantep FK'nın alternatif olarak Serdar Saatçı'yı gündemine aldığı kaydedildi.



