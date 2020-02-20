Galatasaray'da kimler geldi, kimler geçti; Kadıköy düşmedi! Gözler bu kez Falcao'da

2000'den bu yana Galatasaray formasıyla Fenerbahçe deplasmanına çıkan hiçbir golcü 'o galibiyeti' getiremedi! Gözler şimdi Falcao'da İşte Takvim Gazetesi'nin haberi...Kadıköy deplasmanında 1999'dan bu yana Fenerbahçe'yi yenemeyen Galatasaray'ın pazar günü hasrete son verip vermeyeceği merak konusu... Son 21 yılda Kadıköy'de birbirinden dramatik maçlar oynayan Sarı-Kırmızılılar'da dünyaca ünlü golcüler, milli forvetler beklenen galibiyeti getiremedi. 1999 sonrası 16 forvet Kadıköy'de 3 gol atabildi.Bu süreçte Mario Jardel, Ümit Karan, Shabani Nonda, Necati Ateş, Milan Baros, Elmander, Didier Drogba, Burak Yılmaz, Podolski, Bafetimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi isimler Fenerbahçe deplasmanda forma giydi. Ancak hiçbiri galibiyet göremedi.1999 yılından sonra sadece Ümit Karan, Elmander ve Burak Yılmaz 1'er gol kaydedebildi. Şimdi pazar günkü derbi öncesi tüm gözler Radamel Falcao'ya çevrildi. Dünya futbolunda son 10 yıla damgasını vuran Kolombiyalı yıldızın performansı merakla bekleniyor. Falcao, Florya'da doğum gününü kutlayan kulüp çalışanları ve tesis personeline Fenerbahçe maçında gol atacağının sözünü vermişti.Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde, ilk golü atan takımın kolay kolay yenilmemesi dikkat çekiyor. Rekabette 26 yılı kapsayan son 53 lig maçında, ilk golü atan taraf sadece 3 kez mağlup oldu.Fenerbahçe deplasmanında gol bulmakta çok zorlanan Galatasaray son 8 derbide rakip ağları sadece 3 kez havalandırabildi. Bu goller Burak Yılmaz, Olcan Adın ve Henry Onyekuru'dan geldi.Son yıllarda Kadıköy'de beraberlik ön plana çıkıyor. Son 10 derbinin 6'sında eşitlik bozulmadı.