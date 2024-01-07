Galatasaray sahasında çok farklı

Galatasaray, evindeki 9 maçı da kazarak kendi sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray sahasında çok farklı
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07 Ocak 2024 22:28
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

 

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