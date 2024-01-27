Galatasaray, Rangers'tan haber bekliyor!

Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'a satın alma opsiyonlu yeni bir resmi teklif yaptı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Rangers'tan haber bekliyor!
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27 Ocak 2024 17:47
Son güncelleme 27 Ocak 2024 17:53
Sol bek transferi için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme var.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için Rangers'a satın alma opsiyonlu yeni bir resmi teklif yaptı.

TEKLİFİN DETAYLARI

Sarı kırmızılı takımın yaptığı kirama teklifindeki opsiyonun 3 milyon olduğu ve anlaşma sağlanması halinde bonus maddelerinin de yer aldığı belirtildi.

KISA SÜRE İÇİNDE CEVAP VERECEK

Rangers'ın kısa süre içinde Galatasaray'ın bu teklifine cevap vereceği ifade edildi.

Milli oyuncu, Rangers'ın ligde St. Mirren ile oynadığı maçta ilk 11'de yer aldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Beşiktaş'tan İskoç ekibine transfer olan Rıdvan Yılmaz, 31 maçta forma giydi. 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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