08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
14:30
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
15:30
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
0-016'
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
0-016'
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Anguissa'yı gündemine aldı!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

08 Kasım 2025 12:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Anguissa'yı gündemine aldı!






Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Galatasaray, devre arası transfer planlarını şekillendirmeye başladı.
 
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Napoli'nin orta saha oyuncusu Zambo Anguissa'yı gündemine aldı.
 
ANGUISSA & NAPOLI AYRILABİLİR
 
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun kulübüyle yürüttüğü yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Taraflar arasında ücret konusunda önemli bir fark bulunduğu ifade edildi.
 
Galatasaraylı yetkililerin, kısa süre içinde Lookman transferi için yapacakları İtalya ziyareti sırasında Anguissa için de temaslarda bulunması bekleniyor.
 
Böylece, daha önce Osimhen transfer sürecinde görüşen iki kulübün yeniden masaya oturabileceği belirtiliyor.
 
Mevcut kadrosunda 10 yabancı futbolcu bulunan Galatasaray'ın, olası transferlerde kontenjan sorunu yaşamayacağı da kaydedildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
