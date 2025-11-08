Galatasaray, Napoli'nin yıldızı Anguissa'yı gündemine aldı!

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atan Galatasaray , devre arası transfer planlarını şekillendirmeye başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Napoli'nin orta saha oyuncusu Zambo Anguissa'yı gündemine aldı.

ANGUISSA & NAPOLI AYRILABİLİR

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, 29 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun kulübüyle yürüttüğü yeni sözleşme görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. Taraflar arasında ücret konusunda önemli bir fark bulunduğu ifade edildi.

Galatasaraylı yetkililerin, kısa süre içinde Lookman transferi için yapacakları İtalya ziyareti sırasında Anguissa için de temaslarda bulunması bekleniyor.

Böylece, daha önce Osimhen transfer sürecinde görüşen iki kulübün yeniden masaya oturabileceği belirtiliyor.

Mevcut kadrosunda 10 yabancı futbolcu bulunan Galatasaray'ın, olası transferlerde kontenjan sorunu yaşamayacağı da kaydedildi.