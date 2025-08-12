12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Galatasaray, Morata'yı takipten çıktı!

Galatasaray, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada kulüp yönetimini eleştiren Alvaro Morata'yı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı.

calendar 12 Ağustos 2025 12:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Morata'yı takipten çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Galatasaray ile Alvaro Morata arasındaki ayrılık sonrası gerilim, sosyal medyaya da yansıdı.

Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Milan'a geri dönen Alvaro Morata, ayrılık sonrası yaptığı veda mesajında kulüp yönetimini hedef alan sözler kullanmıştı. İspanyol golcü, kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını, maaş ve sözleşme haklarının eksik ödendiğini iddia etmişti.

GALATASARAY, TAKİPTEN ÇIKTI

Morata'nın bu açıklamalarının ardından Galatasaray'ın resmi Instagram hesabı dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcuyu sosyal medya platformunda takip etmeyi bıraktı.


Morata, taraftarlara ve teknik ekibe teşekkür ederken, yönetimi "verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi" nedeniyle eleştirmiş, İstanbul ve Galatasaray taraftarlarının ise kalbinde her zaman özel bir yer tutacağını vurgulamıştı.  

 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
