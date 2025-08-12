12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-047'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Alvaro Morata'dan Galatasaray'a çarpıcı veda mesajı!

Alvaro Morata, yayınladığı mesajla Galatasaray taraftarına veda ederken yönetimle ilgili sitemde bulundu.

calendar 12 Ağustos 2025 09:13 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 11:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da sözleşmesi karşılıklı feshedilen ve Milan'a geri dönen İspanyol futbolcu Alvaro Morata, veda mesajında teknik ekibe, oyunculara ve taraftara teşekkür ederken, yönetimi ise eleştirdi.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu." dedi.

Kendisine verilen bazı sözlerin tutulmadığını savunan İspanyol futbolcu, "Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır." ifadelerini kullandı.


İstanbul'un ve Galatasaray taraftarlarının hep kalbinde olacağını vurgulayan Morata sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuların genellikle açıkça konuşulmadığını biliyorum ancak taraftarlara yaşananların gerçek açıklamasını vermenin doğru olduğuna inanıyorum. Siz ve İstanbul şehri hep kalbimde kalacaksınız, bugün ve gelecekte en iyisini diliyorum. Teknik direktöre ve muhteşem kadrosuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihini yazmaya devam edeceğinize eminim. Paylaştığımız anlar için tüm ekip arkadaşlarıma ve antrenman tesislerinde çalışan herkese yürekten teşekkürler." 

 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
