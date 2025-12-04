Nisa Kaya: 'Babamın olimpiyat hayalini ben gerçekleştirmek istiyorum'

Türkiye şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü 15 yaşındaki milli boksör Nisa Kaya, babası eski milli boksör Savaş Kaya'nın olimpiyatlara katılma hayalini gerçekleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ardahan'da yaşayan 11. sınıf öğrencisi Nisa, ailesi ve akrabalarının büyük çoğunluğunun gönül verdiği boksta 3 yıl önce müsabakalara katılmaya başladı.Hırvatistan'da düzenlenen 2024 Üst Minikler Erkekler ve Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3'üncü olan Nisa, yıldız kadınlar kategorisinde ise Türkiye şampiyonluğu elde etti.Genç sporcu, aldığı başarılı sonuçların ardından 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak 16 kişilik Yıldız Milli Takım kadrosunda yer aldı.Boksa severek başladığını belirten Nisa, AA muhabirine, kendisini her geçen gün daha fazla geliştirmeye çalıştığını söyledi.Yeni başarılar kazanabilmeyi amaçladığını belirten Nisa, "2024'de Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 70 kiloda üçüncü oldum. Bu yıl da Avrupa Şampiyonası'na katılıyorum. Takım olarak hedefimiz altın madalya." dedi.Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) yaklaşık bir aydır kampta olduklarını dile getiren Nisa, milli takım antrenörleriyle beraber daha da çok çalıştığını ifade etti.Nisa, Trabzon'da çalışmanın kendisi ve diğer takım arkadaşlarına ayrı bir motivasyon sağladığına işaret ederek, "Burada çalışan Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ablalarımız gibi bizler de aynı salonda çalışıyoruz. Onların hedefleri neyse bizim hedeflerimiz de onlar gibi bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak." diye konuştu.Türkiye ve Avrupa şampiyonu, eski milli boksör babası Savaş Kaya'nın kendisine ilham verdiğini vurgulayan Nisa, sözlerini şöyle sürdürdü:"Babam 15 kez Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonluğu, Akdeniz Oyunları ikincisi, üniversiteler arası dünya üçüncüsü olmuş. Babamın olimpiyat hayalini ben gerçekleştirmek istiyorum. Hayallerimde ilk önce milli sporcu olmak vardı, hemen oldum. Ardından Avrupa'da derece yapmak vardı, üçüncü oldum. İnşallah bu yıl hayalim Avrupa şampiyonu olmak. İlerleyen yıllarda da dünya şampiyonu olmak, olimpiyatlarda oynamak, ablalarımız gibi güzel dereceler yapmak istiyorum."Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Hamdi Yıldırım ise Nisa Kaya'nın başarılı maçlarıyla göz doldurarak milli takıma seçildiğini belirtti.Yıldırım, Nisa'nın ilk kez mücadele verdiği yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğuna değinerek, "Kendisinden aynı kategoride bir yaş daha büyük sporcular var. Onları yenerek Türkiye şampiyonu olmuş ve buraya gelmiş. Takımımız içerisindeki en değerli sporculardan biri. İstekli, arzulu, güçlü ve kuvvetli bir yapısı var. İnatçı, maçı koparıp puanları alabilen bir sporcumuz. Dolayısıyla kendisine çok güveniyoruz." diye konuştu.Boksta başarının yetenek, antrenör ve aile gibi unsurların bir araya gelmesiyle oluştuğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:"Bu sac ayaklarından bir tanesi eksik olduğunda başarı gelmez. Sporcu iyi olur diğerleri olmaz. Sporcu yeteneksizdir aile ister, hocası ister olmaz. Bu üç ayağın oturması lazım ki başarı devamlı olsun. Şimdi Nisa'nın portresi buna uyuyor. Neden uyuyor? Çünkü başarılı bir hocası var, hem de babası. Ailesi destekliyor, kendisi de yetenekli bir sporcu. Arzusu ve isteği var. Yaşı da daha küçük, bir sene daha yıldızlarda oynayacak. Önünde daha çok uzun yıllar var. Bu uzun yıllardan dolayı da Nisa'nın başarılı bir sporcu olacağını düşünüyorum. İnşallah olimpiyatlarda ülkemizi temsil eder."