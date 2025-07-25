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Galatasaray'ın rakibi Strasbourg

Hazırlık kampında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın cumartesi günü oynayacağı bir sonraki maçtaki rakibi Strasbourg.

calendar 25 Temmuz 2025 11:41
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın rakibi Strasbourg
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile cumartesi RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

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