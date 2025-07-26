CANLI | Galatasaray - Strasbourg

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Fransa ekibi Strasbourg ile kozlarını paylaşıyor.
RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadele, S Sport Plus'tan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 1 (5' Sallai)
STRASBOURG: 0
(İLK YARI)
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11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Ahmed, Sara, Jakobs, Barış
Strasbourg: Johnsson, Omobamidele, Doukoure, Mwanga, Bakwa, Oyedele, El Mourabet, Moreira, Amo-Ameyaw, Amougou, Mara
RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadele, S Sport Plus'tan yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
GALATASARAY: 1 (5' Sallai)
STRASBOURG: 0
(İLK YARI)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Ahmed, Sara, Jakobs, Barış
Strasbourg: Johnsson, Omobamidele, Doukoure, Mwanga, Bakwa, Oyedele, El Mourabet, Moreira, Amo-Ameyaw, Amougou, Mara