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Galatasaray için Calabria iddiası!

Galatasaray, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Davide Calabria ile ilgileniyor. İşte ayrıntılar...

calendar 21 Mayıs 2025 14:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Calabria iddiası!
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Türkiye'de sezonu çifte kupa ile kapatan Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Relevo'da yer alan habere göre, Galatasaray, daha önce de gündeme gelen bek oyuncusu Davide Calabria ile ilgileniyor.

28 yaşındaki futbolcunun Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Calabria, sezonun devre arasında Milan'dan Bologna'ya kiralık olarak transfer olmuştu. Bologna da İtalyan futbolcuyu kadrosuna tutmak istiyor.

Bu sezon toplamda 26 maçta süre bulan Calabria, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Sağ bekin yanı sıra sol bek ve sağ kanatta da forma giyebilen Calabria'nın güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösteriliyor.


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