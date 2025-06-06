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Galatasaray'dan veda kararı: Cuesta

Galatasaray, 8 milyon Euro'luk bonservisine rağmen beklenen performansın çok uzağında kalan Carlos Cuesta ile yolları ayırma kararı aldı.

calendar 06 Haziran 2025 10:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan veda kararı: Cuesta
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Galatasaray'da transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor.

Transferi ve sonrasında gösterdiği performansı çok eleştirilen Carlos Cuesta için ayrılık kararı verdi. 3 sene daha kontratı bulunan Cuesta ile en az zararla yolları ayırmak isteyen Galatasaray, menajeriyle masaya oturacak ve çözüm yolu arayacak.

Genk'ten 8 milyon Euro'ya transfer edilen Cuesta ile ayrılığın gerçekleşmesi halinde Şampiyonlar Ligi için dünya çapında bir stoper transferi hedeflenecek.


30. SANİYE PENALTI YAPMIŞTI

Kasımpaşa maçında sonradan oyuna giren Cuesta, yaptığı kademe hatasıyla 30 saniyede penaltıya sebep olmuştu.

Girdiği ilk pozisyonda markajındaki Can Keleş'i kaçıran ve düşüren Cuesta, 36 saniye sonra penaltıya sebebiyet verdi ve Kasımpaşa, 3-3 eşitliği sağladı. Bu puan kaybı şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı o dönem için zora sokmuştu.

2 MART'TAN 24 MAYIS'A KADAR OYNATILMADI

26 yaşındaki stoper, 5 lig maçında forma giydi. Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçlarındaki performansı eleştirilen Cuesta, 2 Mart'taki Kasımpaşa maçından 24 Mayıs'taki Göztepe maçına kadar forma giyememişti. 


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