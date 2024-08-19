Galatasaray'dan resmi teklif: 10 milyon euro

Galatasaray, Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim de Cuyper için resmi teklif yaptı. İşte detaylar.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan resmi teklif: 10 milyon euro
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19 Ağustos 2024 17:36
Derrick Köhn'ün yetersiz performansı sonrası Galatasaray, sol bek çalışmalarına hız verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı kırmızılı takım, Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki sol bek Maxim de Cuyper için 10 milyon euro seviyelerinde resmi bir teklif yaptı.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Belçika ekibi, Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi reddetti ve teklifin revize edilmesini istedi.

Galatasaray'a bu transferde Belçika bağlantıları çok kuvvetli olan önemli bir isim yardımcı oluyor.

CUYPER AYRILMAK İSTİYOR

Maxim de Cuyper'in Brugge'dan ayrılmak ve gelen teklifleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Belçika temsilcisi de oyuncusunu iyi bir teklif gelirse bırakacağını De Cuyper ve temsilcisine iletti.

GALATASARAY BİTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray'ın oyuncu için temaslarını sıklaştırdığı ve transferi kısa süre içinde bitirmek istediği vurgulandı.

23 yaşındaki oyuncu, Belçika temsilcisinde 68 maça çıktı ve 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi. 

 
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