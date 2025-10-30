Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi

Tarihinin en sansasyonel kadrolarından birisini oluşturan Galatasaray'da gözler ocak ayında yapılacak yeni transferlere çevrilmiş durumda...
Sarı-kırmızılılar, önceliğini savunma ve orta sahaya vermiş durumda. Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek daha hızlı bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren PSG'nin yıldızı Lucas Beraldo için girişimlerde bulunmuştu.
Ancak yıldız oyuncunun transferinde bir türlü mesafe kat edilemediği için hep başka bahara kalmıştı.
OCAK AYINDA AYRILABİLİR
Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi Fransız basınından geldi. L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki stoper Lucas Beraldo, oynamak için ayrılmaya karar verdi.
2026 Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımı'ndaki formasını da riske atmak istemeyen 21 yaşındaki futbolcu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ısrarına karşın daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeye karar verince Galatasaray da ocak ayında yeniden nabız yoklama kararı aldı.
OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcu için 6 aylık kiralama formülü üzerinde duracak olan Galatasaray yönetimi, sözleşmeye de zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu koymak istiyor.
Eğer sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalabilirse, Beraldo'nun transfer ihtimali daha da artacak.
PSG, 20 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ
Bu sezon PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da forma giyemeyen Beraldo, ligde de 3 karşılaşmada sahaya adımını atamadı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu geçen sezon Sao Paulo'dan 20 milyon euro'ya transfer edilmişti.
