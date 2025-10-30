30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi

Galatasaray, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak için PSG'den ayrılmak isteyen Lucas Beraldo'yu kadrosuna katmak adına opsiyonlu kiralama teklifi sunacak.

calendar 30 Ekim 2025 10:22
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan opsiyonlu kiralama teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tarihinin en sansasyonel kadrolarından birisini oluşturan Galatasaray'da gözler ocak ayında yapılacak yeni transferlere çevrilmiş durumda...

Sarı-kırmızılılar, önceliğini savunma ve orta sahaya vermiş durumda. Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek daha hızlı bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren PSG'nin yıldızı Lucas Beraldo için girişimlerde bulunmuştu.

Ancak yıldız oyuncunun transferinde bir türlü mesafe kat edilemediği için hep başka bahara kalmıştı.

OCAK AYINDA AYRILABİLİR

Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi Fransız basınından geldi. L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki stoper Lucas Beraldo, oynamak için ayrılmaya karar verdi.

2026 Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımı'ndaki formasını da riske atmak istemeyen 21 yaşındaki futbolcu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ısrarına karşın daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeye karar verince Galatasaray da ocak ayında yeniden nabız yoklama kararı aldı.

OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcu için 6 aylık kiralama formülü üzerinde duracak olan Galatasaray yönetimi, sözleşmeye de zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu koymak istiyor.

Eğer sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalabilirse, Beraldo'nun transfer ihtimali daha da artacak.

PSG, 20 MİLYON EURO'YA TRANSFER ETTİ

Bu sezon PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da forma giyemeyen Beraldo, ligde de 3 karşılaşmada sahaya adımını atamadı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu geçen sezon Sao Paulo'dan 20 milyon euro'ya transfer edilmişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.