Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya vize yok!

Galatasaray yönetimi, Abdülkerim Bardakcı için kulübe gelen ilgi kağıtlarını yanıtsız bıraktı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya vize yok!
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27 Ocak 2024 12:20
Son güncelleme 27 Ocak 2024 12:21
Galatasaray'da savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle takımını sırtlayan Abdülkerim Bardakcı için flaş bir karar alındı.

Sarı kırmızılı takım, astronomik bir rakam olmadığı sürece milli stoperi devre arasında satmayı düşünmüyor.

İLGİ KAĞITLARI YANITSIZ KALDI

Bununla birlikte Galatasaray'da yönetim, Abdülkerim Bardakcı için kulübe gelen ilgi mektuplarını yanıtsız bıraktı.

Milli futbolcuyla görüşen yöneticiler, sezon sonuna kadar transferine izin vermeyeceklerini, yaz döneminde teklifleri yeniden değerlendirmeye alacaklarını iletti.

Sarı kırmızılı takımın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasını 65 kez giydi. Bardakcı bu maçlarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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