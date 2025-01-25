Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti: Batuhan Şen

Kocaelispor, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti: Batuhan Şen
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25 Ocak 2025 15:40
Son güncelleme 25 Ocak 2025 15:41
1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Galatasaray'dan Batuhan Şen'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kocaelispor'un açıklaması şu şekilde:

"Futbolcu Batuhan Ahmet Şen'in kulübümüze 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere geçici transferi hususunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlanmış olup, futbolcu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

Futbolcunun satın alma opsiyonunun kulübümüz tarafından kullanılması hallerinde futbolcu ile 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi yürürlüğe girecektir."




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