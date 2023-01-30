Galatasaray'da Fofana'nın alternatifi Mateta!

Aslan'ın uzun yıllar faydalanmayı planladığı Fildişili futbolcu için vatandaşı ve Cim Bom'un eski oyuncusu Didier Drogba da bir süredir ikna turlarında.Sarı-Kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'dan 1.5 yıllığına kiralama ve satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, kısa süre içerisinde şartları yeniden değerlendirip, yıldız oyuncuyu transfer etmeyi hedefliyor.Okan Buruk, kadrosunda Fofana'yı görmek istese de transferin gerçekleşmeme ihtimali doğrultusunda alternatif çözümler üretilmeye çalışılıyor.Tam bir yıl önce Alman ekibi Mainz'dan, Premier Lig takımlarından Crystal Palace'a imza atan Jean-Philippe Mateta'nın, kulüpten ayrılması bekleniyor.Bu sezon 20 maçta 3 golü bulunan Mateta'nın kontratı 2026 Haziran'da sona erecek. Fransız futbolcu için şu anda istenen bonservisin yüksek oluşu nedeniyle birçok transferde olduğu gibi kiralama formülü uygulanabilir.