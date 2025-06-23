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Galatasaray'da Berkan Kutlu belirsizliği!

Galatasaray, Berkan Kutlu'nun geleceği konusunda son kararını henüz vermedi.

calendar 23 Haziran 2025 10:26
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Berkan Kutlu belirsizliği!
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Galatasaray'da Berkan Kutlu'nun geleceği konusunda belirsizlik yaşanıyor.

SON KARAR VERİLMEDİ

Takımdan ayrılması beklenen 27 yaşındaki futbolcu, kalmak ve forma giymek istediğini söyledi.

Galatasaray, Berkan için gelen teklifleri değerlendirmeye alırken 27 yaşındaki futbolcu için henüz kesin kararını vermedi.

KOCAELİSPOR PEŞİNDE

Berkan Kutlu için Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un adı gündeme gelmişti.

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Berkan Kutlu, 1 asist yaptı. 


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