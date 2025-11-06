Galatasaray'da ameliyat kararı: Yunus Akgün

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu.
Kasık fıtığı tespit edilen ve Ajax deplasmanına götürülmeyen genç futbolcu için ameliyat kararı alındı. Yunus'un, çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle operasyon geçirmesine karar verildi.
6-8 hafta sahalardan uzak kalması beklenen milli oyuncunun rehabilitasyon süreci ameliyatın ardından başlayacak.
AĞRILAR, PLANI DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray ve oyuncu cephesi ilk etapta ameliyatsız devam etmeyi planlıyordu ancak artan ağrılar nedeniyle bu plan değişti.
