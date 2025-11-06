Galatasaray'da Ajax maçına Leroy Sane damgası!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Leroy Sane, kritik maçta adından söz ettirdi.
Ajax maçının yıldızlarından olan Sane, özellikle ilk golde Victor Osimhen'e yaptığı asistle beğeni topladı.
Alman futbolcu maç boyunca da ustalığı, yeteneği, pasları, soğukkanlılığı, deneyimi ve liderliğiyle alkışları kaptı.
OKAN BURUK'TA ÖZEL TEBRİK
Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk da Sane'yi özel olarak tebrik etti. Öte yandan Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollandalı taraftarlar Sane'ye yoğun ilgi gösterdi.
Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü futbolcusu Leroy Sane, kritik maçta adından söz ettirdi.
Ajax maçının yıldızlarından olan Sane, özellikle ilk golde Victor Osimhen'e yaptığı asistle beğeni topladı.
Alman futbolcu maç boyunca da ustalığı, yeteneği, pasları, soğukkanlılığı, deneyimi ve liderliğiyle alkışları kaptı.
OKAN BURUK'TA ÖZEL TEBRİK
Maçın ardından Teknik Direktör Okan Buruk da Sane'yi özel olarak tebrik etti. Öte yandan Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'da Hollandalı taraftarlar Sane'ye yoğun ilgi gösterdi.