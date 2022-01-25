Galatasaray'da 48 saatte 2 yoklama

Trabzonspor yenilgisi sonrası istifası istenen Burak Elmas, cuma akşamı bin 111 kongre üyesi ile online bir toplantı yapacak. Başkan Elmas, cumartesi günü ise Divan Kurulu'na katılacak. Her iki toplantı da online yapılacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 48 saatte 2 yoklama
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25 Ocak 2022 12:35
Trabzonspor yenilgisi sonrası Galatasaray'da gerginlik tavan yaptı. Gözler ise Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kez daha istifaya davet ettiği Başkan Burak Elmas'a çevrildi. Elmas ise cuma akşamı bin 111 kongre üyesinin hazır bulunduğu online bir toplantıya katılacak. Başkan Elmas, bu toplantıda son dönemde yaşananlarla ilgili açıklamalar yapacak.

Burak Elmas cumartesi ise Divan Kurulu'nda üyelerle bir araya gelecek. Bu toplantı da online yapılacak. Bu toplantılar sonrası Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın bir yol haritası belirlemesi bekleniyor. Elmas'ın gündeminde erken seçim yok. Mart ayında ise genel kurul yapılacak.

"SESSİZ KALMAYACAĞIM"

Öte yandan 19 Haziran'daki başkanlık seçimlerini 41 oy farkla Burak Elmas'a kaybeden Eşref Hamamcıoğlu art arda alınan başarısız sonuçların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Marttaki genel kurulda konuşacağını söyleyen Hamamcıoğlu, "Sessiz kalmayacağım" dedi. 

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