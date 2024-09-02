Fethiyespor evinde yıkıldı

Fethiyespor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki sezonun ilk maçında evinde Kastamonuspor'a 4-3 mağlup oldu.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Fethiyespor evinde yıkıldı
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02 Eylül 2024 16:10
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Fethiyespor sezonun ilk maçında evinde Kastamonuspor'la girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Maçta henüz 3'üncü dakikada Mehmet Kaan Türkmen'in golüyle öne geçen, ardından kalesinde 3 gol gören Muğla temsilcisi, 74'te Ahmet Dereli'yle puan için umutlansa da rakibin 87'nci dakikadaki son golüne engel olamadı. Fethiyespor haftaya 7 Eylül Cumartesi günü Tuzlaspor deplasmanına çıkacak.

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