Fenerbahçe Kulübü'nden, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yönelik ilk tepki geldi.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin." şeklindeki sözleriyle Fenerbahçe Yönetimi'ne tepki gösterdi.
Fenerbahçe Yönetimi'nden Dursun Özbek'in bu açıklamaları sonrası paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek'in açıklamaları sırasında "Denizin öteki tarafında panik büyük!" paylaşımı yaptı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin." şeklindeki sözleriyle Fenerbahçe Yönetimi'ne tepki gösterdi.
Fenerbahçe Yönetimi'nden Dursun Özbek'in bu açıklamaları sonrası paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek'in açıklamaları sırasında "Denizin öteki tarafında panik büyük!" paylaşımı yaptı.
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