Fenerbahçeli yöneticiden, Dursun Özbek'e gönderme

Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in basın toplantısı sırasında paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçeli yöneticiden, Dursun Özbek'e gönderme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mart 2023 15:38
Fenerbahçe Kulübü'nden, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yönelik ilk tepki geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin." şeklindeki sözleriyle Fenerbahçe Yönetimi'ne tepki gösterdi.

Fenerbahçe Yönetimi'nden Dursun Özbek'in bu açıklamaları sonrası paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek'in açıklamaları sırasında "Denizin öteki tarafında panik büyük!" paylaşımı yaptı.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery