22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
21:30
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
21:30
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
21:30
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
21:45

Fenerbahçe ve Aston Villa, Catamo için yarışta

Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki yıldızı Geny Catamo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe 25+5 milyon euroluk teklif hazırlarken, Premier Lig temsilcisi Aston Villa da transfer için devrede.

calendar 22 Ağustos 2025 13:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sporting Lizbon'un son iki sezondaki parlayan yıldızı Geny Catamo, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

A Bola'nın haberine göre 24 yaşındaki Mozambikli kanat oyuncusu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, transferde Fenerbahçe ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TEKLİF HAZIRLIYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinin alternatif planı olarak Catamo'yu listesine almıştı. Ancak Benfica'nın geri çekilmesinin ardından sarı-lacivertliler bu transferde ciddi adımlar atmaya başladı. Jose Mourinho'nun da onay verdiği belirtilen Catamo için 25 milyon euro + 5 milyon euro bonuslar içeren bir teklifin hazırlanmakta olduğu iddia ediliyor.



Ancak Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Zira Premier Lig ekibi Aston Villa, uzun süredir Catamo'yu yakından takip ediyor. İngiliz kulübü, transfer döneminin kapanmasına günler kala hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Son günlerde İngiltere'den gelen yoğun ilgi, transferin seyrini değiştirebilir.

Catamo, 2020 yılında Amora'dan Sporting'e kiralık olarak geldikten sonra profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Daha sonra Vitoria Guimaraes ve Maritimo'ya kiralanan oyuncu, 2023'te yeniden kiralanması beklenirken teknik heyetin karar değişikliğiyle takımda tutulmuş ve gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

SPORTING LIZBON KARNESİ

Portekiz ekibiyle 93 resmi maça çıkan Catamo 13 gol ve 10 asist ile katkı sağladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
