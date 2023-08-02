Fenerbahçe, transferi açıkladı

Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, transferi açıkladı
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02 Ağustos 2023 21:39
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 22:17
Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mert Müldür, imza sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür'ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı."

İŞTE BONSERVİSİ

Fenerbahçe, Mert'in transferi için Sassuolo'ya 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Avusturya'da yetişen Mert Müldür, kariyrerinde Rapid Wien ve Sassuolo formaları giydi. Mert, A Milli Takım'da 18 maçta forma giydi ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

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