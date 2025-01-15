Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni hedefi: Koki Machida

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise forması giyen 27 yaşındaki stoper Koki Machida ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin stoperdeki yeni hedefi: Koki Machida
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15 Ocak 2025 08:28
Fenerbahçe'de stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı ve Brezilyalı oyuncu ile görüşmelere başladı.

Fenerbahçe, Tuta'nın dışında bir stoper takviyesi daha yapmak istiyor. Newcastle United'dan Lloyd Kelly'i gündeminde tutan sarı-lacivertli takımın listesinde Union Saint-Gilloise'den Koki Machida da yer alıyor.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için Belçika temsilcisine teklif sundu ve artık cevap bekliyor. Sarı-lacivertliler, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Machida'nın transferini 8-9 milyon euro'ya bitirmek istiyor.

Sol stoper olarak görev yapan Machida'nın Union Saint-Gilloise ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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