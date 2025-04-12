Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'u farklı geçti!

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'u 82-50 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe İstanbul Jet, Galatasaray Fuzul'u farklı geçti!
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12 Nisan 2025 17:45
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, sahasında Galatasaray Fuzul'u 82-50 mağlup etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan derbinin ilk periyodunu 26-15 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 38-27 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğini 61-47 önde geçtiği karşılaşmadan 82-50 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe İstanbul Jet, seride durumu 1-1'e getirdi.

Play-off final serisinin üçüncü ve son müsabakası, Galatasaray Fuzul'un ev sahipliğinde Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak. Bu maçı kazanacak takım, seriyi kazanarak şampiyonluğa ulaşacak.

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