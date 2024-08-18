Fenerbahçe'den Galatasaray'ın açıklamasına cevap!

"Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş."



"GÖZTEPELİ YÖNETİCİ GÖRMEDİM"



"Maç öncesi, ilk yarı, maç sonu ben şahsen Göztepeli yöneticileri görmedim. TFF yetkilileri vardı, sağ olsunlar hep bizimle birlikteydiler. Aşağıda yönetici olduğunu söyleyen bir şahıs başkanımız sahadayken provokasyonun en büyüğünü yaptı. Biz orada görüşmemizi yaptıktan sonra karşımıza çıktı. Onun dışında gördüğümüz bir Göztepeli yönetici görmedim."





"Görevli mi, çalışan mı bilmiyorum. Göztepe ve TFF'nin bunu paylaşması gerekiyor ama bunu dünyanın hiçbir yerinde açıklayamazsınız. Sen arkadan kahpece Fenerbahçe Başkanına saldıracaksın ama senin hakkında hiçbir şey yapılmayacak."



"Spor şubeyle de görüştük. Bize şahıs hakkında işlem yapıldığını söyledi. Gözümüzün içine baka baka bunu söyledi. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Orada spor şube müdürünün söylediklerine güvendik ama sonra o şahsın serbest bırakıldığını gördük."



"Spor şubeyle de ilgili, çalışanlarla da ilgili gerekli şikayetleri yapacağız."



GALATASARAY'IN AÇIKLAMASINA CEVAP!



"Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı ben de okudum. Buna yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi stadyumundaki baskın yapar gibi girerek konusu... Bu açıklamayı Galatasaray Başkanı da görmüştür. Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek bu hadise yaşandığında stadyumda mıydı? Madem oradaydı bu yaşananlar olduğunda neden yanımıza gelmedi? Bence kendi işlerine baksınlar."



"Fenerbahçe forması meydanda yakılacak ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Taraftarımız forması gasp edilecek ama provokasyonu Fenerbahçe yaptı. Akredite kart sahihi başkan ve bir yönetici taraftarımızın yanına gidecek provokasyonu biz yaptık. Bunun değerlendirmesini PFDK yapar. Biz de gerekli dönüşleri yaparız. Göztepe'nin açıklamasında 6222 ile bu konunun ne alakası var? Taraftarımıza sesleniyorum bu algılara gelmeyin."

