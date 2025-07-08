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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

calendar 08 Temmuz 2025 21:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına yaptığı akşam idmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı.

İdman, sahada ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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