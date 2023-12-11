'de sezon başında gönderilmesi gündemde olanbir defa daha İsmail Kartal dokunuşuyla hayat buldu.Kartal'ın bir önceki dönemindeki prenslerinden olan Portekizli, biraz geç de olsa kendine geldi ve formayı kaptı.Ligdeki son dört maça da ilk on birde çıkan Crespo,dedi.