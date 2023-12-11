Fenerbahçe'de Miguel Crespo kendine geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Portekizli orta saha Miguel Crespo, bir kez daha İsmail Kartal dokunuşuyla hayat buldu.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Miguel Crespo kendine geldi
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11 Aralık 2023 11:42
Son güncelleme 11 Aralık 2023 13:42
Fenerbahçe'de sezon başında gönderilmesi gündemde olan Miguel Crespo bir defa daha İsmail Kartal dokunuşuyla hayat buldu.

Kartal'ın bir önceki dönemindeki prenslerinden olan Portekizli, biraz geç de olsa kendine geldi ve formayı kaptı.

Ligdeki son dört maça da ilk on birde çıkan Crespo, "Sıramı bekledim. Şansımı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum" dedi.  

 

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