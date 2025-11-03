03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
0-00'

Fenerbahçe'de Ederson'a milli davet!

Fenerbahçe'de kaleci Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

calendar 03 Kasım 2025 22:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ancelotti, 15 ve 18 Kasım'da Senegal ve Tunus ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunu açıkladı." denildi.

Ederson, ekim ayında oynanan Güney Kore ve Japonya maçları için davet almış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

32 yaşındaki kalecinin yerine Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor çağrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
