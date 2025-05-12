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Fenerbahçe'de Diego Carlos'un dakikası tam 3.1 milyon TL!

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Diego Carlos, performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

calendar 12 Mayıs 2025 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Diego Carlos'un dakikası tam 3.1 milyon TL!
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Fenerbahçe'nin devre arasında İngiliz ekibi Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Diego Carlos, Kayseri ve Başakşehir maçlarında bulduğu fırsatları iyi kullanamadı. Saçbaş yolduran hatalarıyla taraftarı çileden çıkaran Sambacı'nın 4 aylık maliyeti dudak uçuklattı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı stoper transferi olan Carlos, Aston Villa'dan 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle alındı. Sezon başına 4 milyon Euro da maaş kazanan 32 yaşındaki futbolcu, yarım dönemde cebine 2 milyon Euro koydu.

1 DAKİKASI 3.1 MİLYON TL

Bu süreçte toplamda 13.5 milyon Euro ödenen Brezilyalı stoper, sadece 5 maçta 188 dakika sahada kaldı. Performansıyla vasatı aşamazken Carlos'un 1 dakikalık faturası 72 bin Euro (3.1 milyon TL) oldu. 

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