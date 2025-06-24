24 Haziran
Benfica-Bayern Munih
22:00
24 Haziran
Auckland City FC-Boca Juniors
22:00
25 Haziran
Los Angeles FC-Flamengo
04:00
25 Haziran
Esperance-Chelsea
04:00

Fenerbahçe'de David ve Duran'da kritik saatler!

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 10, Jonathan David'in de 15 milyon Euro'ya "Evet" demesi için bekleyişe geçti.

calendar 24 Haziran 2025 11:46
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de David ve Duran'da kritik saatler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe yönetimi, Kolombiyalı Jhon Duran için kulübü Al Nassr'ın verdiği 10 milyon Euro'luk maaşı ödemeyi kabul etti.

Jonathan David için de kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Lille'le sözleşmesi biten Kanadalı'ya 10 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme ve 15 milyon Euro da imza parası önerdi. 

EN ÇOK PARA FENERBAHÇE'DEN



Jhon Duran, F.Bahçe'ye "Evet" demeden önce kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istediğini söyledi. Kolombiyalı'ya Avrupa transfer piyasasında sarı-lacivertli kulüpten daha iyi teklif veren yok. Jonathan David de istediği yüksek maaşı ve imza parasını hiçbir Avrupa kulübünden bulamadı. Kimse F.Bahçe'nin teklifine yaklaşamadı bile.

1 TEMMUZ'A YETİŞMELİ

Mourinho, yeni transferlerin kampa yetişmesini istedi. Yönetim de transferi 1 Temmuz'daki forma lansmanına kadar bitirmeyi amaçlıyor. Sarı lacivertliler'in Duran ve David için beklemeye tahammülü kalmadı. İki futbolcu için kritik saatlere geçildi. F.Bahçe, kısa sürede net bir cevap alamazsa rotayı değiştirecek. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.