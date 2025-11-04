04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Fenerbahçe'de 10 yeni transferden 9'u derbide sahne aldı

Fenerbahçe'de bu sezon kadroya katılan 10 transferden 7 tanesi ilk 11'de sahaya çıktı, 2 tanesi sonradan oyuna girdi.

04 Kasım 2025 16:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de bu sezon kadroya katılan 10 transferden 7 tanesi ilk 11'de sahaya çıktı.

2 yeni transfer ise oyuna sonradan dahil oldu. Derbide yeni transferlerden sadece Tarık Çetin, forma şansı bulamadı.

Ederson, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene ilk 11'de görev alırken, 66'ncı dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna giren bir diğer yeni transfer Jhon Duran da maça etki eden isimlerden oldu. Duran, 83'üncü dakikada attığı golle skoru belirleyen isim olarak dikkat çekti. 80'inci dakikada ise Levent Mercan yerine bu sene transferi gerçekleşen Archie Brown oyuna dahil oldu.


TEDESCO, MEVCUT KADROYLA İSTATİSTİK LİDERİ OLDU

Fenerbahçe'nin sezonun 2'nci haftasında Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, kendi oluşturmadığı kadroyla ligde başarılı bir performans ortaya koyuyor. İtalyan teknik adam, ilk 8 lig maçında kariyerinin en yüksek başlangıç puanını (18) elde etti. Sarı-lacivertliler maç başına gol (1,9), topa sahip olma (%61), isabetli pas (438) ve isabetli şut (7,8) ortalamalarında Süper Lig'in lideri konumunda bulunuyor.

Tedesco, göreve geldikten sonra ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberliklerinin ardından Antalyaspor karşısında 3 puan aldı. Samsunspor beraberliği sonrası Karagümrük ve Gaziantep FK galibiyetleriyle seriyi sürdüren 40 yaşındaki teknik adam, son olarak Beşiktaş deplasmanında elde edilen 3-2'lik dönüşle form grafiğini pekiştirdi. Sarı-lacivertliler, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 4'üncü haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
