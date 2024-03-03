Yunanistan Süper Ligi'nin 26. haftasında OFI Crete ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Theodoros Vardinogiannis Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.



OFI, 21. dakikada Jesus Jimenez'in golüyle öne geçti. Panathinaikos, 35. dakikada Fotis Ioannidis ile eşitliği sağladı.



Ev sahibi ekip, 81. dakikada Aaron Leya'nın penaltı golüyle bir kez daha öne geçti. Fatih Terim'in öğrencileri, 83. dakikada Andraz Sporar'ın golüyle skora dengeyi getirdi.



Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşadı ve 56 puanla zirvenin 5 pan uzağında kaldı. Son 3 maçını kazanamayan OFI Crete ise puanını 25 yaptı.



Bu maçla birlikte Yunanistan'da normal sezon sona erdi. Panathinaikos, Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda yer almayı başardı.





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