Fatih Terim, eski öğrencisini istiyor!

Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Terim'in eski öğrencisi, MKE Ankaragücü oyuncusu Olmipiu Morutan ile ilgileniyor.
Yunan devinin devre arasında 24 yaşındaki Rumen yıldız için Başkent ekibinin kapısını çalması bekleniyor.
MKE Ankaragücü'nde bu sezon 16 maçta süre bulan Morutan, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Yunan devinin devre arasında 24 yaşındaki Rumen yıldız için Başkent ekibinin kapısını çalması bekleniyor.
MKE Ankaragücü'nde bu sezon 16 maçta süre bulan Morutan, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.