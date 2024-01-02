Fatih Terim, eski öğrencisini istiyor!

Panathianikos, Fatih Terim'in Galatasaray'dan eski öğrencisi Olimpiu Morutan ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, eski öğrencisini istiyor!
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02 Ocak 2024 09:12
Son güncelleme 02 Ocak 2024 14:59
Teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getiren Panathinaikos, Terim'in eski öğrencisi, MKE Ankaragücü oyuncusu Olmipiu Morutan ile ilgileniyor.

Yunan devinin devre arasında 24 yaşındaki Rumen yıldız için Başkent ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

MKE Ankaragücü'nde bu sezon 16 maçta süre bulan Morutan, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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