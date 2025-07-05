Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı: 'Karagümrük varsa, mücadele vardır'

Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, "Yusuf gibi kuyuya atıldık. Ama o karanlık kuyudan yılmadan, pes etmeden çıktık. İnancımızı, mücadelemizi, birliğimizi hiçbir zaman kaybetmedik. Çünkü Karagümrük varsa, mücadele vardır" dedi.Fatih Karagümrük Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Bahar, Süper Lig'deki 2025-26 sezonu fikstür çekiminin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Ali Bahar yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.