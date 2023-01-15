Fatih Altaylı: 'Arda'yı Galatasaray'a kiralasınlar'

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a serzenişte bulunan Altaylı, "Ben Galatasaray yöneticisi olsam, Arda Güler'i kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalardım." dedi.



İŞTE FATİH ALTAYLI'NIN SÖZLERİ



"Türk futbolunun son iki yıldaki en büyük süper starı adayı hiç kuşkusuz Fenerbahçeli Arda Güler. Hem seyri güzel hem de faydalı bir futbol oynuyor. Tabii oynatılınca.



Ama takımın teknik direktörü Jorge Jesus, Türk futbolunun bu genç yıldızını nedense pek kullanmıyor.



"G.SARAY KARŞISINDA BİLE OYNATMADI"



Oynadığı her maçta rakiplere bile keyif veren bu büyük yeteneği, takımının tel tel döküldüğü ve tarihi bir farktan kurtulduğu Galatasaray maçında bile sahaya sürmedi.



Arda'yı oynatmaktansa, farklı yenilmeyi tercih etti. Bu elbette onun bileceği şey. Belki de dediği gibi Arda onun sistemine uymuyordur.



"TÜRK FUTBOLUNUN HAYRINA DEĞİL"



Ancak Arda'nın oynamaması, oynatılmaması Türk futbolunun hayrına değil.



Geleceğin bir büyük milli takım oyuncusu, kenarda bekliyor ve gelişemiyor. Bu durumda yapılması gereken tek bir şey var.



Madem Fenerbahçe'de forma şansı bulamıyor, Arda Güler başka bir takıma kiralanmalı.



"G.SARAY KİRALASIN"



Ben Galatasaray yöneticisi olsam, Arda Güler'i kiralamak için Fenerbahçe'nin kapısını çalardım.



Fenerbahçe, sahip olduğu bir büyük yeteneğin büyük bir takımda tecrübe kazanmasını sağlayarak kazanırdı, Galatasaray orta alanda yaratıcı genç bir oyuncuyu oynatma şansına sahip olurdu, Arda da yıllarca formasını giyeceği milli takıma genç yaşta hazır hale gelirdi. Herkes kazanırdı."









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