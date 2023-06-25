Erzurumspor FK'nin genel kurulu ertelendi

Erzumspor FK'da yapılaması beklenen genel kurul ertelendi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.
Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Açıklamada, genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.
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