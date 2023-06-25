Erzurumspor FK'nin genel kurulu ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin genel kurulunun ertelendiği bildirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Erzurumspor FK'nin genel kurulu ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2023 15:23
Son güncelleme 25 Haziran 2023 15:24
Erzumspor FK'da yapılaması beklenen genel kurul ertelendi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulun ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, genel kurulun yapılacağı tarih, yer ve saat bilgisinin ilerleyen günlerde paylaşılacağı kaydedildi.




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery