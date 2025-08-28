28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
0-2
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
0-2
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
0-0
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
5-0
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
1-0
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
3-2
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
3-0
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
0-0
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
0-1
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
3-1
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
4-1
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
2-0
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
3-2
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
1-1107'
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
3-3MB
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
4-1

Erzurumspor FK başkanlığına Ahmet Dal yeniden seçildi

Erzurumspor'un mevcut başkanı Ahmet Dal, yapılan seçimde göreve tekrar seçildi.

calendar 28 Ağustos 2025 22:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumspor FK başkanlığına Ahmet Dal yeniden seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin başkanlığına yeniden Ahmet Dal seçildi.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan mavi-beyazlı kulübün olağan genel kurulunda, Dal'ın görev süresince kulüpte gerçekleşen gelişmelerin anlatıldığı video gösterimi yapıldı.

Kulübün 171 delegesinden 162'sinin katıldığı genel kurulda tek aday mevcut başkan Dal, oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.


Dal, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de katliam ve soykırım yaşandığını hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Zor günlerde kenetlenen ve yardımlaşan bir camiaya sahip olduklarına dikkati çeken Dal, "Erzurumspor sevdasını kalbinde yaşayanlarız, en zor günlerde kenetlenen en sıkıntılı günlerde yardımlaşan birbiriyle bu dayanışmayı gösteren bir camiayız." dedi.

Kulübün önceki yıllardaki çift başlı kartallı logoya geri döndüğünü de açıklayan Dal, "Öze dönüş ve efsane logo hayırlı olsun. Camiamızın talebi üzerine Erzurumspor efsane logoya geri dönmüştür hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Dal, kentin yöresel kumaşından ilham alınıp tasarlanan "ehram" formasını da tanıtarak "Forma bir kültürdür, ehram da Erzurum'un kültürüdür." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.